Възможно ли е вече да са открити доказателства за живот извън Земята? Последните космически досиета, разсекретени от американските власти, провокират и научни, и политически спорове. В „Темата на NOVA” журналистът Запрян Запрянов и операторът Ангел Пешков търсят отговори от специалисти и от очевидци на необясними явления.

През септември американското военно министерство публикува нови документи, които съдържат разсекретени данни за НЛО. Това е поредната серия разкрития на Пентагона от началото на годината. Файловете на американското правителство включват снимки, видео и аудиозаписи. Кадрите показват обекти с неясен произход, забелязани в различни точки от света.

Какво съдържат най-новите файлове за НЛО, публикувани от Пентагона (СНИМКИ)

В разсекретените документи е описан случай от щата Юта. Годината е 1952-а. Кадрите са заснети с ръчна камера от главен старшина Делбърт Нюхаус – част от американските военноморски сили. Той е наблюдавал и заснел група от ярки летателни обекти. От 55-ата секунда нататък обаче кадрите преминават към несвързан видеоматериал, който показва шевно оборудване. Според Пентагона това може да означава, че оригиналният запис е сглобка.

Пентагонът публикува нови файлове за НЛО

В Гърция през 2024-та американска военна платформа заснема аномален феномен в небето. В доклада на мисията пише, че обектът е с ромбовидна форма и се е движил със скорост от приблизително 434 възела. Или над 803 километра в час.

В търсене на отговори, тръгваме към едно от местата в България, което през годините най-често е свързвано със свидетелства за поява на НЛО – село Ключ. В местния фолклор има любопитна легенда за Самуиловите воини и битката при Ключ. Твърди се, че душите на ослепените войници все още търсят покой, а енергията в района е необичайно силна. Енергия, която е предизвиквала необясними неща. Или поне така твърди Стоянка. Разказва ни за една обикновена, на пръв поглед, сутрин през 1993 година: „От тук тръгнах аз за нивата, а агънцето по мене. Прасенца си имахме - там си ги гледахме. Отивам и гледам – омачкана папрат имаше и папратта потъмняла, все едно вряла водя я е заляла, а това в диаметър от 8 до 10 метра. Все едно нещо отгоре е паднало и пак се е вдигнало. По краищата нямаше нищо. Никакви поразии“.

Но Стоянка далеч не е единствената, която е ставала свидетел на необясними явления около селото. Денка Кимова, която също живее в Ключ, си спомня: „Беше някъде след 2000-та година - просто бяхме тук на пътя и на билото на планина Беласица се появи едно светещо кълбо. Като луна. Все едно, че виждаш червена луна - беше много интересно, беше много голямо, светещо, започна да се движи към нас в посока селото. За много малък интервал от време стана малка точка и изчезна“. Тя казва още, че доста хора от селото са виждали странни неща.

Гледайте „Космически досиета” в „Темата на NOVA” - веднага след централните новини.