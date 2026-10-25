Бившият треньор на вратарите в националния отбор на България Дарко Божович почина на 48-годишна възраст след продължително боледуване, предава gong.bg . Черногорецът бе част от щаба на Младен Кръстаич по време на престоя на сръбския специалист начело на „трикольорите”.

Дарко Божович пристигна у нас през юли 2022 година, когато Кръстаич пое националния тим, и остана на поста си до октомври 2023 година. Той е роден на 9 август 1978 година в Подгорица. По време на състезателната си кариера носи екипите на редица сръбски клубове, сред които „Телеоптик”, „Бежания”, „Партизан”, „Слобода” и „Вождовац”.

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В периода 2007–2010 година печели три поредни шампионски титли и две купи на Сърбия с „Партизан”. Божович има и два мача за представителния тим на родината си Черна гора, изиграни през 2007 година”.

В треньорската си кариера, освен в България, специалистът работи още в „Телеоптик” и „Железничар”.

Редактор: Мария Барабашка