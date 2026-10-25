Американски военноморски патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon се завърна в небето над Черно море. Полетът е осъществен на фона на нарастващото напрежение в региона и поредицата от атаки срещу търговски кораби в близост до бреговете на България и Румъния. За това съобщава специализираният портал за проследяване на военната авиация ItaMilRadar.

Според публикуваните данни самолетът пристигнал във Варна от военноморската авиобаза „Сигонела“ в Сицилия, след което извършил патрул над западната част на Черно море. Полетната му траектория показва няколко маневри над морската акватория край българското крайбрежие.

Американски военноморски самолет е патрулирал над Черно море

По време на част от мисията машината се движила на височина под 9000 фута, което се равнява на приблизително 2700 метра. Според анализаторите този профил на полета е характерен за наблюдение на морската повърхност и откриване на плавателни съдове.

P-8A Poseidon е един от основните самолети на американските военноморски сили за морско патрулиране и разузнаване. Той е разработен на базата на Boeing 737 и разполага със специализирано оборудване за наблюдение, откриване на подводници и проследяване на надводни цели. Ниската височина, на която е извършена част от мисията, предполага, че наблюдението на морския трафик е било сред възможните ѝ задачи. Само по публичните данни за полета обаче не може да се установи точната цел на операцията.

Завръщането на американския самолет съвпада с влошаване на обстановката по сигурността в Черно море. През октомври няколко търговски кораба станаха обект на нападения с дронове в морски райони край България и Румъния. Част от атаките доведоха до потъването на плавателни съдове и до загинали и изчезнали моряци.

Какви мисии може да изпълнява военният самолет Boeing P-8A Poseidon

Инцидентите предизвикаха тревога за безопасността на международното корабоплаване, особено в близост до територията на държави членки на НАТО.

България поиска допълнителна подкрепа от съюзниците за засилване на наблюдението и защитата в Черноморския регион. Сред обсъжданите мерки са изпращането на патрулни самолети, системи за противовъздушна отбрана, средства за противодействие на дронове и допълнителни разузнавателни способности.

Премиерът Румен Радев потвърди, че американският P-8A Poseidon изпълнява разузнавателни задачи над Черно море с цел откриване на потенциални заплахи. По думите му съюзниците са реагирали бързо на българското искане за съдействие.

НАТО също обяви мерки за укрепване на сигурността в региона. Те включват допълнителни морски патрулни самолети, радари, безпилотни системи и разузнавателен персонал, както и експертни екипи за изследване на взривни устройства, използвани при нападенията.

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Редактор: Цветина Петкова