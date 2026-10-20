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Става дума за мисия за морско патрулиране, свързано с последните руски атаки срещу товарни кораби
Американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon е пристигнал във Варна на 18 октомври следобед, след полет от военноморската авиобаза Сигонела в Сицилия. От Министерството на отбраната потвърдиха за NOVA, че машината е патрулирала над Черно море. Полетите са част от мерките за усилена бдителност в района, които бяха анонсирани от министъра на отбраната Димитър Стоянов.
Boeing P-8A Poseidon е специализиран за морски патрул, борба с подводници и проследяване на надводни съдове.
България засилва наблюдението в района на Черно море
Траекторията на полета показва маневриране източно от Варна, като части от мисията са изпълнени под 2 700 м, характерно за морското наблюдение, съобщава сайтът maritime.bg.
Самолетът използва радарно наблюдение, електрооптични сензори и други системи за изграждане на по-ясна картина на морската активност.
Засега обаче от Министерството на отбраната не дадат повече информация за това какви точно са целите и задачите на самолета, тъй като операцията е засекретена. Не е известно и колко време машината ще остане у нас.
От морската общност у нас са категорични, че присъствието на този самолет ще внесе известно спокойствие в корабоплаването. Ефектите от това обаче ще се усетят чак след няколко месеца, тъй като повечето кораби вече са предначертали бъдещите си маршрути и те заобикалят Черно море.
Капитан Димитър Димитров от Европейска асоциация на морските капитани заяви: "Надявам се, че този самолет ще подава информация към отговорните институции, най-вече Военноморските сили и Българската армия, които да могат да предприемат необходимите действия за осигуряване на безопасността на търговските кораби. Това е стъпка в правилната посока и се надяваме да се засилят тези действия на държавата, за да може наистина да се осигури нормална среда за работа".
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