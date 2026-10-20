Американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon е пристигнал във Варна на 18 октомври следобед, след полет от военноморската авиобаза Сигонела в Сицилия. От Министерството на отбраната потвърдиха за NOVA, че машината е патрулирала над Черно море. Полетите са част от мерките за усилена бдителност в района, които бяха анонсирани от министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Boeing P-8A Poseidon е специализиран за морски патрул, борба с подводници и проследяване на надводни съдове.

България засилва наблюдението в района на Черно море

Траекторията на полета показва маневриране източно от Варна, като части от мисията са изпълнени под 2 700 м, характерно за морското наблюдение, съобщава сайтът maritime.bg.

Самолетът използва радарно наблюдение, електрооптични сензори и други системи за изграждане на по-ясна картина на морската активност.

Засега обаче от Министерството на отбраната не дадат повече информация за това какви точно са целите и задачите на самолета, тъй като операцията е засекретена. Не е известно и колко време машината ще остане у нас.

От морската общност у нас са категорични, че присъствието на този самолет ще внесе известно спокойствие в корабоплаването. Ефектите от това обаче ще се усетят чак след няколко месеца, тъй като повечето кораби вече са предначертали бъдещите си маршрути и те заобикалят Черно море.

Капитан Димитър Димитров от Европейска асоциация на морските капитани заяви: "Надявам се, че този самолет ще подава информация към отговорните институции, най-вече Военноморските сили и Българската армия, които да могат да предприемат необходимите действия за осигуряване на безопасността на търговските кораби. Това е стъпка в правилната посока и се надяваме да се засилят тези действия на държавата, за да може наистина да се осигури нормална среда за работа".