Министерството на отбраната обяви, че засилва наблюдението в района на Черно море. За целта се ползват няколко вида дронове. От ведомството поясняват за гражданите, че ако видят такива летателни апарати, то вероятно става дума именно за български военни дронове.

Мерките бяха взети след поредица от нападения над търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Хронология на ударите Поредицата от инциденти с търговски кораби в Черно море започна на 5 октомври, когато плавателният съд Royad Mammadov потъна край румънското крайбрежие, извън териториалните води на страната. При инцидента загинаха двама души, а други 11 бяха спасени. Румънските власти не потвърдиха официално причината за потъването. Ден по-късно, на 6 октомври, два търговски кораба бяха атакувани с дронове на около 70 морски мили от Бяла. Alfa Watan потъна, като екипажът му остана в неизвестност. Able получи сериозни повреди. На 13 октомври последваха нови две нападения в близост до българското крайбрежие. Корабът HS Dignity потъна на 17 морски мили от Шабла. Петима моряци бяха спасени, а други 11 са в неизвестност. Същия ден „Челси 3“ беше поразен на 17 морски мили от Бяла, но целият му екипаж беше спасен. И двата инцидента са станали извън българските териториални води, в непосредствена близост до тях. Напрежението се засили и след нови инциденти край Румъния. На 14 октомври беше съобщено за пожар на танкера Yara Jay. Рано сутринта на 15 октомври беше атакуван и търговският кораб Wine Trader.

Редактор: Ина Григорова