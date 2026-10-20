Американски военен самолет Boeing P-8A Poseidon вече извършва операции над българския участък на Черно море. Той е специализирана машина на военноморските сили на САЩ. Това e морски патрулен и разузнавателен самолет. Той е разработен на базата на пътническия Boeing 737, но е оборудван със специализирани военни системи.

Дълъг е близо 40 метра, а размахът на крилата му е почти 38 метра. Може да лети на височина до около 12 километра и развива скорост над 800 километра в час.

Американски военноморски самолет е патрулирал над Черно море

Основната му задача е да открива и проследява подводници и надводни плавателни съдове. Освен това събира разузнавателна информация и може да участва в издирвателни и спасителни операции.

Самолетът разполага с радар, електрооптични и инфрачервени сензори. За откриване на подводници използва устройства, които се пускат във водата и улавят акустични сигнали.

„Самолетът има неограничени възможности за разузнаване и наблюдение в целия район на Черно море. Има специални „шамандури”, които могат да заградят голям периметър за установяване на наличието на подводни лодки. Неговата цел е разузнавайки, да открие наличието на подводни лодки, в близост до маршрутите за движение на търговските кораби”, обясни експертът по противолодъчна отбрана кап. Иван Гоцев.

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Още в края на август страната ни е изпратила писмо с искане за средства за разузнавателна авиация. На 13 октомври - след втората атака над кораби в близост до териториалните ни води, е изпратено второ писмо. В отговор на това тази събота на Летище Варна каца американският самолет, идващ от военноморската авиобаза в Сицилия. По данни от въздушния трафик машината вече е изпълнила задача в западната част на Черно море. На места летяла на ниска височина под 2700 метра, което е характерно за морското патрулиране. „Той вече започна патрулиране над Черно море за разузнаване, за засичане на всякаква активност, която може по някакъв начин да представлява риск”, заяви министър-председателят Румен Радев.

Решението за разполагане на самолета на Летище Варна е на НАТО, а не на страната, която го изпраща, заяви министърът на отбраната. „Това, че има флаг на конкретна държава, говори, че е съюзно средство, което работи в нашето пространство. Виждаме как когато един съюзник има съответни липси на способности, те се попълват по най-бързия начин при поискване”, заяви Димитър Стоянов.

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Той допълни, че самолетът има основно задача за наблюдение в района - засега без краен срок. Информацията, която се подава, ще се анализира, заедно с данните на военноморските ни сили, за да се знае точното разположение на всеки обект в териториалните ни води.

Морската общност прие новината с "умерено”, по думите им, облекчение. „Надявам се, че този самолет ще подава информация към отговорните институции, които пък да могат да предприемат необходимите действия за осигуряване на безопасността на търговските кораби, защото доста моряци загинаха вече в тази война, а те са невинни хора", каза капитан Димитър Димитров от Европейската асоциация на морските капитани.

Дали ситуацията с корабоплаването покрай бреговете ни ще се успокои ще стане ясно чак след няколко месеца, смята капитанът.