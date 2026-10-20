„Разследващите екипи работят изключително интензивно за откриване на физически останки от дронове, но и за химически анализ за установяване на типа взривно вещество. Утре ще пристигнат екипи на нашите съюзници с високотехнологична апаратура. Надявам се, че в най-скоро време ще получим отговор какъв е типът на дроновете”. Това съобщи премиерът Румен Радев по повод атаките по кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Радев потвърди, че американският самолет B-8 „Посейдон“, забелязан над Варна, е на САЩ и вече е започнал патрулиране над Черно море. Целта е разузнаване и засичане на всякаква активност, която може да представлява риск. „България е мобилизирала напълно своя капацитет и очакваме още помощ от нашите съюзници“, добави премиерът.

Открити са останки на борда на кораба „Челси 3“

Той отхвърли твърденията, че търговският флот е спрял работа заради инцидентите. По думите му е поискал справка от Министерството на транспорта, която показва, че няма разлика в корабния трафик спрямо предходния месец. „Корабите не са спрели и няма да спрат. Нека тези, които всяват истерия, да мирясат“, призова Радев. Той уточни, че засега не е ясно колко време американският самолет ще остане в България, като това ще зависи от развитието на ситуацията.

Радев призова за край на войната в Украйна

Министър-председателят коментира и протестите във Франция и Италия, като посочи, че недоволството на европейските граждани има различни причини. Сред тях той открои неконтролираната миграция, неуспешните интеграционни политики и загубата на работни места. Според Радев войната в Украйна също допринася за икономическото изтощение на Европа, социалното напрежение и политическата нестабилност. „Час по-скоро трябва да се сложи край на тази война“, заяви той.

Премиерът посочи, че на заседание на Европейския съвет украинският президент Володимир Зеленски е поискал допълнителен заем от 70 милиарда евро. По думите му България няма как да бъде част от подобно финансиране. Радев предупреди, че продължаването на конфликта застрашава не само мира, но и политическата стабилност, и призова за повече разум и дипломатически решения.

Американски военноморски самолет е патрулирал над Черно море

Технология на Tesla ще бъде инсталирана в Твърдица

По думите на премиера в Твърдица ще бъде инсталирана съвременна технология на Tesla за съхранение на енергия. Според него това затвърждава позициите на България като европейски лидер в тази област.

Радев посочи, че подобни решения дават възможност за по-добър баланс на електроенергийната система, по-голяма гъвкавост и намаляване на цените.

Той открои и необходимостта от по-добра свързаност на малките населени места. Според него ограничените бюджетни средства не позволяват необходимата инфраструктура да бъде изградена единствено с публично финансиране. „Ще мобилизираме частния капитал чрез партньорства и концесии, така че публичните средства да останат за здравеопазване, образование и подкрепа на малките населени места“, заяви Радев.

По отношение на поскъпването на електроенергията премиерът посочи: „Има изработен план за действия и предстоят допълнителни срещи, на които да бъде обсъдено как държавата може да помогне". Той определи кризата като глобална.

Радев: Организаторите на протеста искат да възкресят „сглобката“

Премиерът коментира и протеста, планиран за тази вечер в Триъгълника на властта. „Целта е Бойко Борисов и Делян Пеевски да се върнат във властта, България да бъде въвлечена във войната, а Асен Василев да изготви бюджет, който ще ни довърши", смята той.