На борда на кораба „Челси 3“ са открити останки. Предстои те да бъдат анализирани от българските служби, заяви министърът на транспорта Георги Пеев пред журналисти в пловдивското село Калояново. „Ако ние нямаме техническа възможност, ще привлечем партньорски организации, които имат опит в подобни разследвания“, отбеляза министърът.

Поразеният от дронове плавателен съд беше изтеглен успешно на буксир и акостира на пристанище Бургас в събота сутринта след сложна и рискована операция в морето. Тя струва на страната ни около 200 000 евро. България може да си върне средствата от застраховки и предявени искове от корабособственика, както и да направи независимо разследване за атаката с дронове по моторния търговски кораб.

Видео: БТА

По думите на министър Пеев задълженията на ръководеното от него ведомство са били да организират и координират операцията. „Тя беше много сложна, тъй като е нарушена целостта на кораба, има три много сериозни пробойни. Лошото време също предопредели сложността на операцията“, каза още Георги Пеев.

Успешно изтеглиха поразения кораб „Челси 3” към пристанище Бургас

До момента няма категорични данни за произхода на безпилотните летателни апарати, поразили кораба, нито за това кой е извършил атаката. При първите огледи на борда не бяха открити боеприпаси, няма и радиация.

Няма боеприпаси и радиация на борда на кораба "Челси 3”

Транспортният министър съобщи, че няма намаление на корабния трафик на пристанищата Варна и Бургас в месеца на военните действия. „Ефектът от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, ще бъдат наблюдавани в бъдеще“, посочи той и допълни, че правителството работи усилено, за да осигури условия за износ за зърнопроизводителите, като се обсъжда се ж.п. превоз и се разработват различни мерки, за осигуряване на оптимални условия.

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Редактор: Станимира Шикова