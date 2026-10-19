Моторният кораб „Челси 3“, който беше поразен от три дрона в Черно море, остава на пристанище Бургас, където продължават огледите и предстои извършването на същинските експертизи. До момента няма категорични данни за произхода на безпилотните летателни апарати и за това кой е извършил атаката.

Около 200 хиляди евро струва на страната ни операцията по теглене на буксир на кораба „Челси 3“. България може да си върне средствата от застраховки и предявени искове от корабособственика, както и да направи независимо разследване за атаката с дронове по моторния търговски кораб. На плавателния съд не са открити боеприпаси, няма и радиация, сочат първите огледи. От днес продължават и следствените действия по назначените експертизи от военна прокуратура и търсенето на доказателства за източника на атаката.

Корабът беше изтеглен до Бургас с буксир след сложна и рискована операция в морето. При огледа са установени сериозни повреди на три места по корпуса. „Корабът е тежко ударен на три места. Има сериозни пробойни в предната лява част, почти в средата на десния борд и в кърмата, където са нанесени повреди, оставили го без управление“. Това обясни в ефира на „Здравей, България” директорът на Дирекция "Морска администрация – Бургас" капитан далечно плаване инж. Живко Петров.

Успешно изтеглиха поразения кораб „Челси 3” към пристанище Бургас

Въпреки пораженията, плавателният съд е стабилен и към момента няма опасност от потъване или замърсяване на морската среда. Корабът е позициониран на пристанище Бургас, а достъпът до него е ограничен заради следствените действия, уточни Петров.

През почивните дни са извършени огледи от сапьорска група, водолази и представители на военното разузнаване. Проверена е и подводната част на корпуса, тъй като повредите обхващат както участъци над водата, така и подводни зони. Извършени са и проверки за евентуално наличие на боеприпаси.

„Истински късмет е, че корабът не е потънал, а е останал на вода“, коментира Петров. По думите му плавателният съд е бил празен към момента на огледа. Той превозвал зърно и, доколкото е известно, трябвало да отплава за следващ товар от същата стока.

Разследващите органи продължават да търсят следи, които да помогнат за изясняване на обстоятелствата около атаката. Проверява се и за евентуални останки от дронове или наличие на химически вещества. Засега няма установени данни, които категорично да посочват произхода на използваните безпилотни апарати.

"Има водолазни екипи, тъй като корабът има пробойни и поражения в подводната част. Има специалст по взривове, защото щетите са причинени от взривове. Според мен те търсят някаква част, която при взрива е влязла вътре в трюма и е потънала на дъното му, затова оглеждат. И най-вероятно обследват за взривни субстанции", обясни капитан Петров.

Поразеният кораб „Челси 3” акостира в пристанище Бургас

„Мога да кажа само, че дроновете не са български. Не са наши. Всичко останало са спекулации. Именно затова работят следствените органи - за да се опитат да установят какво точно се е случило“, заяви капитан Петров.

Съдбата на „Челси 3“ ще стане ясна след приключването на следствените действия и освобождаването на кораба. Според Петров най-вероятно ще се наложи ремонт в български корабостроителен или кораборемонтен завод, тъй като в сегашното си състояние плавателният съд не е годен за последващо плаване.

Корабът има валидна застраховка и документи, а разходите по операцията по буксирането ще бъдат предявени на корабособственика или на неговия застраховател. Представители на собственика са били в Бургас още по време на операцията. При опит да бъде осигурена помощ е пристигнал и втори кораб на същиата компания - "Челси 2", но той не е успял да окаже необходимото съдействие, тъй като операцията е изисквала специализирани плавателни съдове. Впоследствие корабът се е върнал в Молдова, откъдето е пристигнал.

Междувременно се отчита намаляване на посещенията на кораби в пристанище Бургас, както и откази от посещения. Според капитан Петров обстановката в Черно море се влошава, а рисковете за корабоплаването се отразяват пряко върху застрахователните разходи.

„Факт е изключително високото ниво на застраховките за корабите, които влизат в Черно море“, посочи той. По думите му високите застрахователни премии се отразяват върху цените на стоките, което в крайна сметка засяга и потребителите.

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Репортер: Елена Танева

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Редактор: Станимира Шикова