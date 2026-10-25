Наре от Армения с песента BOO! ("Бу!") спечели „Детската Евровизия“ 2026 г. Това е третата победа за страната в конкурса.

На второ място се класира Лукас Паулано от Испания с песента Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero) ("Красиво сърце - обичам те, обичам те"), а третата позиция зае Алек от Франция с изпълнението Comment Tu Vas? ("Как си?").

Дара е специален гост на детската „Евровизия“ в Малта (ВИДЕО+СНИМКИ)

Победител при гласовете на журито беше Франция, а вота на публиката спечели Армения.

В тазгодишното издание на конкурса участваха представители на 16 държави. Те се състезаваха с оригинални песни, като победителят беше определен чрез гласовете на журито и публиката.

Домакин бе град Та’ Кали в Малта. На 18 декември 2025 г. френският телевизионен оператор France Télévisions, чийто представител спечели конкурса през същата година, обяви, че няма да бъде домакин през 2026 г. Това е вторият път в рамките на три години, в който Франция се отказва от домакинството. Страната спечели 4 издания на конкурса (2020, 2022, 2023 и 2025 г.) в рамките на последните 6 години.

Специален гост на музикалното събитие в Та’ Кали беше българската певица DARA, която представи България на „Евровизия“ през 2026 г. с песента „Бангаранга“. Победителката в конкурса, проведен през май във Виена, изпълни своя хит, като сподели началото на песента с Лу Дельоз - победителката в миналогодишното издание на конкурса за млади таланти.

„Детската Евровизия“ е музикален конкурс за деца, организиран от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

България не участва в тазгодишното издание на надпреварата. Най-доброто класиране на страната ни в състезанието е второто място на Крисия, Хасан и Ибрахим през 2014 г. с песента „Планетата на децата“. След успеха София бе домакин на конкурса през 2015 г.

Редактор: Георги Иванов