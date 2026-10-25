Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне днес с поддръжници на Републиканската партия в източната част на Мичиган – ден след като бившият президент Барак Обама проведе кампания за демократите в същия щат, предаде „Ройтерс“. Според агенцията това подчертава ключовото значение на щата за междинните избори следващата седмица.

В Мичиган се води една от най-оспорваните битки за място в Сената на САЩ – надпревара за вакантен мандат между бившия републикански конгресмен Майк Роджърс и кандидата на демократите Абдул ал Сайед, която ще допринесе за определянето на това кой ще контролира горната камара на Конгреса.

Въпреки че многократно е отправял нападки срещу Ал Сайед – както от Овалния кабинет, така и по време на митинги в цялата страна – републиканският президент досега не беше посещавал Мичиган в рамките на тазгодишната предизборна кампания.

Ако спечели, Ал Сайед ще стане първият мюсюлманин, избран в Сената на САЩ. Тръмп вече се опита да представи политика като ислямист. Ал Сайед отхвърли обвинението, а в скорошен предизборен клип защити вярата си с думите: „Във Вашингтон просто има твърде малко вяра“.

Рейтингът на Тръмп се срина до рекордно ниско ниво преди изборите за Конгреса в САЩ

Неговият опонент Роджърс твърди – без да представя доказателства – че Ел-Сайед има връзки с „Мюсюлмански братя“, една от най-старите и влиятелни ислямистки групировки в арабския свят. „Ако ще влизате в Сената на САЩ, трябва да знаем: за Америка ли сте, или сте на страната на тези терористични групировки в чужбина?“, заяви Роджърс по време на дебат миналата седмица.

На митинг в Детройт в събота Обама определи нападките срещу Ал Сайед като опит на опонентите му да го представят като „по-малко патриотичен и по-малко американец“ от самите тях. Бившият президент направи паралел със собствения си опит, когато беше обект на неверни твърдения, че е роден в Кения. „Вече сме гледали този филм. Аз участвах в него. Тези номера не минаха при мен. Не и в Мичиган. Няма да минат и при Абдул“, заяви Обама.

Очаква се по време на митинга в Порт Хюрън Тръмп да постави акцент върху спора за митата между САЩ и Канада. Търговският конфликт засегна базираната в Детройт американска автомобилна индустрия, което накара Роджърс да се разграничи от политиката на президента.

За да преодолеят крехкото предимство на републиканците – съответно 53 на 47 гласа в Сената и 218 на 214 гласа в Камарата на представителите – демократите се нуждаят от увеличаване на влиянието си с четири места и в двете камари на Конгреса на САЩ.

Редактор: Цвета Лазаркова