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Вотът идва след две години протести срещу Вучич
Сърбия гласува днес на предсрочни парламентарни избори след близо две години масови антиправителствени протести.
Вотът се превръща в сериозно изпитание за управляващите и за Александър Вучич, който е начело на страната от 2014 година.
Видео: Александра Аврамова, NOVA
Основният му съперник е студентското движение, възникнало след трагедията в Нови Сад, при която загинаха 16 души.
Снимка: Александра Аврамова, NOVA
След две години протести: Бъдещето на Сърбия се решава в неделя на вота
Само преди дни десетки хиляди негови привърженици изпълниха центъра на Белград. Студентите участват в изборите със собствена листа от 250 кандидати, а проучванията сочат оспорвана надпревара.
Снимка: Александра Аврамова, NOVA
Над 6 милиона и 400 хиляди сърби имат право на глас. Избирателните секции са 8400 и затварят в 21:00 ч. българско време.
Александър Вучич също отиде до урните, той не беше придружен от охрана.
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