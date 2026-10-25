Сърбия гласува днес на предсрочни парламентарни избори след близо две години масови антиправителствени протести.

Вотът се превръща в сериозно изпитание за управляващите и за Александър Вучич, който е начело на страната от 2014 година.

Видео: Александра Аврамова, NOVA

Основният му съперник е студентското движение, възникнало след трагедията в Нови Сад, при която загинаха 16 души.

Снимка: Александра Аврамова, NOVA

След две години протести: Бъдещето на Сърбия се решава в неделя на вота

Само преди дни десетки хиляди негови привърженици изпълниха центъра на Белград. Студентите участват в изборите със собствена листа от 250 кандидати, а проучванията сочат оспорвана надпревара.

Снимка: Александра Аврамова, NOVA

Над 6 милиона и 400 хиляди сърби имат право на глас. Избирателните секции са 8400 и затварят в 21:00 ч. българско време.

Александър Вучич също отиде до урните, той не беше придружен от охрана.