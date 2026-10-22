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Днес в сръбската столица предстои заключителният им предизборен митинг
С фойерверки, бурни аплодисменти и скандирания „Вучич си отива” хиляди сърби посрещнаха протестиращите студенти в Белград. Те пристигнаха пеша от различни части на страната, два дни преди предсрочните парламентарни избори в неделя.
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Студентското движение, родено след трагедията в Нови Сад, при която загинаха 16 души, се превърна в най-сериозното предизвикателство пред управлението на Александър Вучич.
Последното социологическо проучване дори дава лека преднина на „Студентската листа” – 44,5% срещу 42,7% за партията на Вучич.
Днес в сръбската столица предстои заключителен предизборен митинг.
Редактор: Ина Григорова
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