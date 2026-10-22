С фойерверки, бурни аплодисменти и скандирания „Вучич си отива” хиляди сърби посрещнаха протестиращите студенти в Белград. Те пристигнаха пеша от различни части на страната, два дни преди предсрочните парламентарни избори в неделя.

Петима арестувани за подготовка на безредици в деня на изборите в Сърбия

Студентското движение, родено след трагедията в Нови Сад, при която загинаха 16 души, се превърна в най-сериозното предизвикателство пред управлението на Александър Вучич.

Последното социологическо проучване дори дава лека преднина на „Студентската листа” – 44,5% срещу 42,7% за партията на Вучич.

Днес в сръбската столица предстои заключителен предизборен митинг.

Редактор: Ина Григорова