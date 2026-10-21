Сръбските власти задържаха петима души по подозрение, че са подготвяли организирани прояви на насилие в Белград по време на парламентарните избори на 25 октомври. Операцията е проведена в северния град Нови Сад, съобщи Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева,

Разследването се ръководи от Висшата прокуратура в Белград със съдействието на колегите ѝ в Нови Сад и сръбската Агенция за сигурност и информация.

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Според разследващите заподозрените са планирали да сформират мобилни групи, които да пристигнат в сръбската столица в изборния ден и да участват в насилствени действия и предизвикване на обществени безредици.

Прокуратурата твърди, че един от задържаните, посочен с инициалите М. В., е трябвало да ръководи група от приблизително 40 души. Планът предвиждал тя да се обедини с други участници, като общият им брой достигне между 80 и 90 души.

На заподозрените са повдигнати обвинения, свързани с подготовка на действия срещу конституционния ред и сигурността на Сърбия, както и с призоваване към насилствената му промяна.

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Петимата са задържани за срок до 48 часа. Междувременно сръбската информационна агенция ТАНЮГ съобщи, че двама от заподозрените притежават хърватски паспорти. Става дума за М. В., арестуван в Нови Сад, и М. А., задържан във Върнячка баня.

Редактор: Цветина Петкова