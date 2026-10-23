Българската певица DARA, която спечели песенния конкурс „Евровизия“ с песента „Бангаранга“, пристигна в Малта. Тя ще бъде специален гост на тазгодишното издание на детската „Евровизия“.

Изпълнителката вече проведе първата си репетиция на голямата сцена, а организаторите разпространиха кадри от подготовката ѝ. Очаква се българската поп звезда да изпълни своя хит по време на бляскавото шоу в събота, 24 октомври.

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Домакин на детския песенен конкурс тази година е Малта. Музикалната надпревара ще се проведе в Малтийския панаирен и конгресен център в Та' Кали, като в нея ще премерят сили талантливи млади изпълнители от 16 държави. Домакините ще бъдат представени от 11-годишния Бепе Каруана с песента Blue Bird.

Победата на DARA през май във Виена донесе на България първия исторически триумф в „Евровизия“. Тогава певицата събра внушителните 516 точки от гласуването на националните журита и зрителския вот.

Участието ѝ в Малта ще събере на една сцена настоящата победителка в конкурса и новото поколение таланти, които ще се борят за голямото отличие.

Редактор: Мария Барабашка