DARA е подала кандидатура за категорията „Най-добър нов изпълнител“ (Best New Artist) на наградите „Грами“ 2027. Новината потвърдиха източници на NOVA.

Песента ѝ Bangaranga е предложена за разглеждане в три категории - „Запис на годината“ (Record of the Year), „Песен на годината“ (Song of the Year) и „Най-добро поп солово изпълнение“ (Best Pop Solo Performance).

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Дарина Йотова DARA създаде Bangaranga, заедно с международен авторски екип. Песента беше избрана да представи България след националната селекция, в която получи най-висока подкрепа както от журито, така и от публиката. България се завърна с нея на „Евровизия“ след тригодишно отсъствие от конкурса и завоюва първата си победа.

България има и предишни участия в престижната международна надпревара. През 1990 г. хорът „Мистерията на българските гласове“ печели награда „Грами“ за албума Le Mystère des Voix Bulgares, Volume 2.

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Българската група ФСБ също е отличена през същата година за работата си по аранжимента и продукцията на латинохита Cielito Lindo.

Сред българските музиканти с признание от Академията е и композиторката Пенка Кунева, участвала в наградения през 2022 г. албум Women Warriors: The Voices of Change.

Редактор: Георги Иванов