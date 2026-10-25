Избирателната активност на президентските избори към 16:00 часа е 16,04%, съобщиха от Централната избирателна комисия. На предходния вот през 2021 г. към този часе била 24,12%. Най-висока е активността в 23 МИР-София, където са регистирани 25,9%, а най-ниска е в Кърджали - 6,75%.

България избира своя седми президент. Близо 6,6 милиона граждани имат право да участват във вота, като за около 46 000 от тях това е първа възможност да гласуват за държавен глава. Общо 78 жалби и сигнали са постъпили в Централната избирателна комисия в изборния ден. Най-голям дял от тях са свързани с нарушения на правилата за предизборна агитация.

Общо 23 машини за гласуване са преустановили работа в страната към 16 часа. В засегнатите избирателни секции гласуването продължава с хартиени бюлетини. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова на брифинг в изборния ден.

Какъв процент от избирателите отидоха до урните до 15:00 ч.

По думите ѝ още две устройства са прекъснали работа, но тъй като в съответните секции има по две машини, гласуването продължава с останалото изправно устройство. От ЦИК разясниха и процедурата, по която секционните избирателни комисии ще отчитат резултатите след приключването на изборния ден.

След официалното обявяване на края на гласуването член на секционната комисия трябва да въведе съответния ПИН код и да избере опцията за закриване на изборния ден. След повторно потвърждение машината разпечатва финален отчет с резултатите от гласуването.

Документът се отпечатва в три екземпляра, които са неразделна част от секционните протоколи. При необходимост се изготвят и допълнителни копия за лицата, които имат право да ги получат, включително представители на партии, инициативни комитети, застъпници и наблюдатели.

Балова-Цветкова подчерта, че финалният отчет от машината представлява официалния резултат от машинното гласуване и трябва да бъде подписан от всички членове на секционната комисия.

След приключване на процедурата машината се изключва, а двете флашпамети се изваждат и поставят в отделни прозрачни пликове. Върху тях се отбелязват идентификационните данни на устройството и съответната секция. Пликовете се запечатват, подписват от членовете на комисията и подпечатват.

По сходен начин се съхраняват смарткартите, използвани за работа с машината, както и ролките с хартия. В секциите с две устройства всяка машина се приключва поотделно и за нея се изготвя самостоятелен финален отчет. От ЦИК обърнаха специално внимание и на попълването на изборните протоколи. Секционните комисии трябва първо да нанесат данните в чернова, след което да ги прехвърлят в окончателния документ.

За улесняване на процеса е предвидена възможност за използване на електронен протокол чрез приложението „Избори 360 градуса“. От комисията призоваха членовете на СИК да се възползват от тази функционалност, за да проверят предварително въведените данни и да ограничат риска от грешки при предаването на изборните книжа.

Протоколите трябва да бъдат попълнени четливо, съобразно указанията, и подписани от всички членове на секционната комисия. Едва след това могат да бъдат изготвени заверени копия за кандидатите, представителите на политическите формации, инициативните комитети, застъпниците и наблюдателите, които имат право да ги получат.

Копията се заверяват с подписите на председателя, заместник-председателя и секретаря на секционната комисия, както и с нейния печат.

След установяването на резултатите секционните комисии предават протоколите на съответните районни избирателни комисии. Секциите извън страната изпращат на ЦИК сканирани копия от подписаните протоколи и списъците за гласуване.

До 27 октомври районните избирателни комисии трябва да изпратят на ЦИК сканираните протоколи с резултатите от гласуването. Документите ще бъдат публикувани на интернет страницата на комисията.

В същия срок - до 48 часа след приключването на изборния ден, ЦИК трябва да обяви резултатите от президентските избори и имената на избраните кандидати, ако са изпълнени законовите условия за избор още на първия тур.

Как протича изборният ден в секциите в страната

Централната избирателна комисия не е получила официални сигнали за нарушаване на тайната на вота заради прозрачността на разписките от машинното гласуване. Повод за уточнението станаха оплаквания, че при предаването на разписките за подпечатване членовете на секционните комисии могат да видят отбелязания избор на гласоподавателя.

Балова-Цветкова обясни, че в рамките на разяснителната кампания ЦИК многократно е показвала как трябва да се сгъват разписките, така че вотът да остане таен. По думите ѝ при правилно сгъване на две или четири части съдържанието не се вижда дори когато документът се предава на член на секционната комисия.

Говорителят уточни, че по-рано през деня са постъпили две телефонни обаждания, свързани с подобни опасения. След проверка в съответните районни избирателни комисии обаче се оказало, че официални сигнали не са подадени. От ЦИК коментираха и различната практика при подпечатването на машинните разписки. В някои секции в София върху тях се поставя печат, докато в други първоначално това не е било правено.

Балова-Цветкова обясни, че в първоначалните методически указания не е било изрично предвидено подпечатване. След въпроси от районните избирателни комисии и обсъждане в ЦИК е взето решение разписките да бъдат подпечатвани.

Тя припомни, че при проведените предходната неделя частични местни избори в няколко населени места членовете на секционните комисии също са поставяли печати върху разписките. „Официалният резултат от изборите е този от генерирания финален отчет от машината, така че разписките имат само контролна функция“, подчерта говорителят на ЦИК.

По отношение на изборния процес зад граница Балова-Цветкова съобщи, че са постъпили няколко сигнала за нарушения. Повечето от тях са били в началото на изборния ден и са се отнасяли до неявили се членове на секционни комисии. Те са били заменени с други представители.

Регистрирана е една повредена машина за гласуване в Бостън, САЩ. В съответната секция е преминато към гласуване с хартиени бюлетини.

Беше поставен и въпрос за забавяне на изборния процес в столична секция, разположена в Професионалната гимназия по транспорт. Според постъпилата информация при преминаването от машинно към хартиено гласуване са се образували опашки, а членовете на комисията са имали затруднения да се свържат с поддръжка. Балова-Цветкова допусна, че забавянето може да се дължи на изчакване на технически специалист. Тя припомни, че според изискванията техник на фирмата „Сиела“ трябва да реагира в рамките на 30 минути след подаване на сигнал за проблем.

Говорителят отхвърли твърденията, че на секционните комисии са предоставени неактуални телефонни номера. По думите ѝ контактите на ЦИК са публикувани на официалния сайт, а членовете на комисиите разполагат и с телефони на техническата поддръжка.

Припомняме, че в страната са разкрити 12 669 избирателни секции. В организацията на изборния процес участват близо 100 000 членове на секционни комисии. За машинното гласуване са осигурени 11 888 устройства.

България избира своя седми президент

Гласуване с машина е предвидено в 9373 секции, като в 2249 от тях са поставени по две устройства. При възникване на затруднения членовете на секционните комисии могат да дават единствено устни указания на избирателите. Те трябва да спазват разстояние от поне два метра и нямат право да докосват или управляват машината вместо гласуващия.

Българските граждани в чужбина също участват в избора на държавен глава. За тях са разкрити 613 секции в 60 държави, като в 242 от тях е осигурено машинно гласуване.

Колко процента от имащите право на глас отидоха до урните към 13:00 ч.

Първи до урните имаха възможност да отидат сънародниците ни в Окланд, Нова Зеландия. Там изборният ден започна още в 21:00 часа българско време в събота. Последни ще приключат гласуването българите в американските щати Калифорния и Невада - в 5:00 часа българско време в понеделник.

Изборният ден в България продължава до 20:00 часа. Ако пред секциите има чакащи граждани, гласуването може да бъде удължено, но най-късно до 21:00 часа.

За да бъде избран президент още на първия тур, кандидатът трябва да получи повече от половината действителни гласове, като в изборите трябва да са участвали над половината избиратели. Ако тези условия не бъдат изпълнени, на 1 ноември ще се проведе балотаж.