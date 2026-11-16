Мащабна спасителна операция се проведе в българската изключителна икономическа зона на Черно море, след като товарен кораб подаде сигнал, че потъва. Инцидентът е на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра, съобщиха от Министерството на транспорта.

Сигналът за бедствие бе получен в 9:15 ч. в Морския спасителен координационен център във Варна. Той е изпратен от екипажа на товарния кораб BETUL 8, който съобщава, че плавателният съд потъва. Към района незабавно бяха насочени четири военни кораба от Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea). Два от тях са български, един е румънски, а четвъртият - турски.

На борда на бедстващия кораб имаше 12-членен екипаж. BETUL 8 плава под флага на Сомалия и изпълнявал курс от румънския град Тулча към Египет. По първоначална информация плавателният съд превозва близо 3 000 тона насипна пшеница.

Малко по-късно стана ясно, че всички са успешно евакуирани и качени на борда на вертолет, който се отправи към Морска вертолетна авиобаза “Чайка”. Екипи на ГД „Гранична полиция“ и Центъра за спешна медицинска помощ поеха моряците. По информация от екипажа на вертолета евакуираните са в добро общо състояние. Няма тежко пострадали, но хората са премръзнали. Корабът е почти потънал.

В спасителните действия се включиха и Военновъздушните сили. Два хеликоптера „Кугър“ и самолет Су-25 да извършат въздушно наблюдение и разузнаване на района на инцидента. Операцията се координира от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

По непотвърдена информация корабът е бил атакуван от два морски дрона. „Бяхме атакувани от морски дронове. Видях няколко, като два от тях удариха кораба ни. Успях да снимам единия малко преди сблъсъка“, разказа член на екипажа.

По думите на участниците в спасителната операция първи до мястото на инцидента достигнали хеликоптери, които успели да евакуират 12 моряци. „Хората бяха силно премръзнали, с признаци на хипотермия. Един от тях имаше лека порезна рана на главата, но нямаше сериозно пострадали“, обясни един от спасителите.

„След получаването на сигнала първо излетя хеликоптер, който започна разузнаване на района. Ние се отправихме след него. Когато пристигнахме, получихме информация, че всички моряци се намират на спасителен сал. Веднага започнахме да ги извеждаме един по един“, разказа друг участник в операцията. „Заедно с колегите решихме първо да използваме спасителен кош. Метеорологичните условия създадоха известни затруднения, но не попречиха на операцията“, допълни той.