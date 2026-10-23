Бащата на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл - Томас Маркъл - е обект на полицейско разследване във Филипините по твърдения, че е съхранявал в дома си изображения, свързани със сексуално насилие над деца. Той отрича да е притежавал подобни материали. В интервю за британския вестник Daily Mail Маркъл определя обвиненията като „отвратителни лъжи“.

В изявление пред Sky News Меган Маркъл заяви, че е дълбоко разстроена от информацията, появила се през последните 24 часа, и изрази съпричастност към всички деца, които може да са пострадали. „През 2018 г. до полицията на Лондон и отдела за кралска и специализирана охрана е изпратено писмо. Впоследствие то беше предоставено и на мен. В него бяха отправени тревожни и смущаващи твърдения срещу баща ми, а аз получих уверения, че те се разследват“, посочи херцогинята.

The Duchess of Sussex has said she knew about allegations against her estranged father in 2018, after it emerged that he was being investigated by police for allegedly possessing child sex abuse images. Thomas Markle Sr, who lives in the Philippines, is being investigated by police over an alleged extensive collection of illegal images that are said to have been discovered by the Duchess’s half-brother, Thomas Markle Jr⤵️ https://t.co/AoIHzHl1yJ — The Telegraph (@Telegraph) October 23, 2026

Писмото е изпратено до Меган през лятото на 2018 г., няколко месеца след сватбата ѝ с принц Хари през май същата година.

От Скотланд Ярд уточняват, че доколкото е известно, досега не е водено разследване срещу Томас Маркъл и такова не се провежда и в момента. Междувременно служители на полицията извършват вътрешна проверка, за да установят дали писмото от 2018 г. е било предадено от звеното за охрана на кралското семейство.

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Меган Маркъл заяви още, че решението ѝ да се дистанцира от баща си и да не допуска контакт между него и децата ѝ било продиктувано единствено от желанието да ги защити. „Надявам се сега да стане ясно, че въпреки изопачаването на фактите от някои медии през годините, имаше само една причина да се дистанцирам от баща си и да не му позволявам да контактува с децата ни – да ги предпазя. Доверих се, че властите правят същото и за останалите семейства“, заяви тя.

Херцогинята допълни, че разкритото е по-потресаващо, отколкото човек може да си представи, и изрази надежда, че правосъдието ще бъде възтържествувано и защитата на невинните деца ще остане основен приоритет.

Меган не поддържа близки отношения с баща си от 2018 г. Тогава Томас Маркъл беше уличен в инсцениране на папарашки снимки в навечерието на сватбата ѝ с принц Хари. Той не присъства на церемонията, а тогавашният принц на Уелс, Чарлз, който днес е крал Чарлз III, придружи Меган до олтара. Единственият член на семейството ѝ, присъствал на сватбата, беше майка ѝ Дория Рагланд.

Според публикация на британския вестник The Sun полубратът на Меган – Томас Маркъл-младши, твърди, че открил множество изображения, принадлежащи на баща им, в предишния му дом във Филипините.

Томас Маркъл се премества във Филипините през 2025 г., след като претърпява няколко инсулта. През декември миналата година Меган се свързва с него с писмо, след като левият му крак е ампутиран. Преди това той заявява пред вестник, че не иска да умре, без да е възстановил отношенията си с дъщеря си. По последна информация Томас Маркъл живее в рехабилитационен център във Флорида.

Редактор: Дарина Методиева