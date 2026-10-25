Проблем с председателя на една от избирателните секции в истанбулския район Башакшехир е възникнал заради това, че той не владее български език. За смяната му е подадено искане до Централната избирателна комисия (ЦИК).

Впоследствие председателят сам се е оттеглил от комисията. Функциите му са поети от заместник-председателя.

Очаква се решението на ЦИК, с което промяната да бъде официално потвърдена.

Изборният ден в Истанбул и Бурса започна нормално

В най-големия град в югоизточната ни съседка - Истанбул, има отворени 22 секции. Към 14:00 ч. своя глас бяха дали едва 1244 души. Около два часа преди края на изборния ден наплив от избиратели все още липсва.

Новото в изборите за президент и вицепрезидент на Република България тази година е, че гласоподавателите, които не са подали заявление и са решили да използват декларация, трябва да я попълнят лично пред членовете на избирателната комисия. Досега това правеха доброволци, които помагаха на онези, които не владеят добре български език.