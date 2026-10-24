Калъм Търнър, Джак Лоудън и Джош О’Конър са сред актьорите, за които се смята, че участват във финалните прослушвания за ролята на Джеймс Бонд.

Екранните прослушвания трябва да се проведат този уикенд. Смята се, че между трима и петима актьори са достигнали до последния етап на подбора. Кандидатите трябва да преминат прослушвания в три части – каскади, присъствие пред камерата и диалог.

Новият Джеймс Бонд вероятно ще бъде обявен до края на годината (СНИМКИ)

Търнър и Лоудън обаче са най-вероятните кандидати за заместник на Даниъл Крейг, пише Variety. Според Variety Джак Лоудън, познат от сериала "Бавни коне", може би вече е с предимство.

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Калъм Търнър, участвал във "Фантастичните животни" - част от поредицата за Хари Потър, беше спряган за ролята още по-рано тази година. Някои фенове дори предположиха, че съпругата му Дуа Липа може да изпълни песента към новия филм за Бонд.

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Deadline съобщава, че са изпратени поне четири покани за участие във финалните екранни прослушвания. Макар информацията да не е потвърдена, трима от четиримата очаквани кандидати са Джак Лоудън, Калъм Търнър и Джош О’Конър.

О’Конър е най-известен с ролята си на принц Чарлз в сериала "Короната". Смяташе се, че той също е сред кандидатите, но според източници това вече може да не е така.

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Джейкъб Елорди, познат от "Брулени хълмове", за който също се говореше, че може да поеме ролята на Бонд, обаче да участва в екранните проби.

Сред другите звезди, свързвани по-рано с ролята, са Харис Дикинсън и Джак Бартън.

Британските актьори Арън Тейлър-Джонсън и Джеймс Нортън също бяха свързвани с ролята, а името на ирландския актьор Пол Мескал също беше споменавано сред възможните кандидати.

Deadline отбелязва, че дори екранните проби да приключат следващата седмица, няма срок, в който да бъде взето окончателното решение.

Очаква се предстоящият филм да излезе през 2028 г. Режисьор ще бъде Дени Вилньов, познат с „Дюн“, а сценарият е поверен на Стивън Найт, създателя на „Остри козирки“.

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Даниъл Крейг игра Джеймс Бонд в продължение на 15 години и в пет филма. През май Amazon MGM Studios, които вече са собственици на франчайза за Бонд, обявиха, че процесът по избора на новия актьор е започнал. Тогава от студиото не дадоха допълнителни коментари. Стивън Найт заяви през септември, че първият вариант на сценария за филма за Бонд е готов.

В официалната филмова поредица по романите на Иън Флеминг досега само шестима актьори са играли британския таен агент 007 – Шон Конъри, Роджър Мур, Джордж Лейзънби, Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниъл Крейг. Последното обявяване на нов актьор за ролята беше през 2005 г., когато беше избран Крейг. Финалното му участие като Бонд беше във филма „Смъртта може да почака“ от 2021 г.

По време на прослушванията преди две десетилетия се смяташе, че актьорът, изиграл Супермен, Хенри Кавил, също е бил сред кандидатите. „Казаха ми, че съм бил близо“, сподели Кавил през 2022 г. „Казаха ми, че в крайна сметка изборът е бил между мен и Даниъл и че аз съм бил по-младият вариант. Очевидно избраха Даниъл и мисля, че това беше страхотно решение. Вероятно тогава не бях готов, а Даниъл свърши невероятна работа във филмите през годините, така че се радвам, че са направили този избор", разказа още Кавил.

Сред актьорите, за които често се говореше в киносредите, че може би ще бъде новият Джеймс Бонд, беше и звездата от "Земя на мафия" Том Харди. Но за него нямаше информация, че е получил официално предложение за участие в прослушванията.