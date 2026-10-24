Нова вълна от протести във Франция започна в събота. Тя идва на фона на стрелбата в петък, при която беше убит един човек, а няколко бяха ранени. Нападението беше обявено за терористичен акт на расизъм.

Властите са предприели засилени мерки за сигурност, за да предотвратят повторение на безредиците от миналата събота. 70 хиляди полицаи, военни и бронирана техника са мобилизирани за новата вълна от протестни действия във Франция.

Въпреки напрегнатата обстановка очакванията са днешните демонстрации да преминат по-спокойно заради засиленото полицейско присъствие и допълнителните мерки за сигурност.

Един загинал и петима ранени при стрелба край Париж (ВИДЕО)

В Ница, където миналата седмица имаше доста напрежение, протестните действия бяха забранени. Въпреки това хора се събраха на централния площад. Полицията обаче много бързо ги разпусна.

В Париж също тръгна основното парижко шествие. Няколко пъти маршрутът беше променен и постепенно изтеглен към периферията на Париж, за да може да се избегнат сблъсъци като тези от миналата седмица в по-централните части на града.

Активирани са да помагат на полицията и жандармерията и допълнителни специални елитни части, които по принцип се използват при терористични и заложнически атаки. Този път властите решиха дори да прибегнат до курсисти от полицейските училища с една единствена цел - да могат да се избегнат по всякакъв начин безредиците от миналата събота.

"Жълтите жилетки" във Франция излизат отново на протест

На много места вече имаше сблъсъци с полицията, има около 130 арестувани. В Париж се извършват и проверки за притежание на взривни вещества, хладни оръжия и други опасни предмети, които биха могли допълнително да изострят напрежението в столицата.

В Лил полицията използва водни оръдия, а в Марсилия и Рен - сълзотворен газ. В Бордо протестиращи издигнаха барикади и замеряха полицаите с различни предмети.

Напрежение се очакваше и в Орлеан, където се проведе конгрес на партията "Национален сбор" на Марин Льо Пен. Срещу него се събраха над 20 хиляди души, за охраната на които бяха мобилизирани допълнително около 3 хиляди полицаи и жандармеристи.

"Расизмът по целия свят излиза извън контрол, особено във Франция. В Орлеан не искаме да бъдем домакини на конгреса на Националния сбор. Може и да е политическа партия, и конгресът да се проведе, ако те искат, но ние сме против техните идеи - ние сме против расизма", коментира жител на Орлеан.

"Дойдохме днес, защото миналата седмица изобщо не бяхме чути. Миналият път пристигнахме в 13:15 ч. и вече използваха сълзотворен газ. Казахме си, че не можем просто така да се откажем и трябва да се върнем още днес. Ако нещата продължават така, и следващата седмица ще сме тук", заяви жителка на Париж.

Протестните действия във Франция ще продължат и през следващите седмици. Нови демонстрации се очакват още идната събота, а на 5 ноември е планирано и голямо общонационално шествие.

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