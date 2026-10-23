Един човек е загинал, а петима са ранени при стрелба на няколко места в западните предградия на Париж. Въоръжен мъж е открил огън по хора на улицата в градовете Трап и Ла Вериер в петък сутринта. Заподозреният е задържан след полицейска операция в съседния град Коание.

Инцидентът е станал около 10:30 часа местно време в департамента Ивлин, западно от френската столица. По първоначална информация нападателят е стрелял от автомобил, като е преминал през няколко района на Трап и съседния Ла Вериер.

Френската полиция задържа мъж, намушкал три жени в парижкото метро

‼️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Au moins 4 VICTIMES après qu’un homme a OUVERT LE FEU avec une arme automatique sur des passants à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines. L’individu a tiré à de multiples reprises, à différents endroits, avant d’être interpellé par la police. Un important dispositif de police et de secours est déployé sur place. (Source : Actu17) — Bastion (@BastionMediaFR) October 23, 2026

Според френски медии мъжът е използвал автоматично огнестрелно оръжие и е произвел поредица от изстрели по хора, намиращи се на обществени места. След нападението е напуснал района, но впоследствие е бил открит и арестуван от полицията в Коание.

🔴 Une fusillade a éclaté ce vendredi matin à Trappes et La Verrière (Yvelines), faisant au moins un mort et 4 blessés. Un homme a été interpellé par la BAC à Coignières. https://t.co/n2El3MQY1S — M6 Info (@m6info) October 23, 2026

Задържаният заподозрян е 39-годишният Кевин Т. Апартаментът му бил миниран с газови бутилки, съобщава BFMTV, като цитира няколко независими източника. С разследването на случая се е заела Националната антитерористична прокуратура, като се разглежда „убийство“ и „опити за убийство“ във връзка с терористична дейност. Мястото, където е заловен, е Кониер.

Кметът на Трап Али Рабе потвърди, че нападението е извършено от човек, който е стрелял от автомобила си по няколко души в двата града. Местните власти съобщиха за един загинал, като предупредиха, че броят на пострадалите все още се уточнява. Първоначалните информации сочат четирима ранени.

🔴 🇫🇷 FRANCE URGENT Fusillade dans les Yvelines (Trappes et La Verrière). Un homme armé a ouvert le feu à plusieurs endroits, notamment à proximité d’une mosquée. Bilan : 1 mort et 4 blessés. Le suspect a été interpellé. Le parquet national antiterroriste suit la situation. Mobile encore indéterminé. À suivre. #Yvelines #Fusillade — Geocrises FR (@geocrises) October 23, 2026

Не са обявени самоличността на жертвата и състоянието на пострадалите. Не е изяснен и мотивът за нападението. Няма официално потвърждение дали стрелецът е познавал някого от засегнатите, или е избирал жертвите си случайно. Разследването трябва да установи точната последователност на събитията, обстоятелствата около стрелбата и причините за действията на задържания.