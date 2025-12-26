Френската полиция задържа мъж, намушкал с нож три жени в парижкото метро. Нападенията са извършени днес между 16:15 и 16:45 ч. местно време на станциите „Репюблик“ и „Ар е Метие“, разположени в близост до квартал Маре, както и на станция „Опера“. Пострадалите бързо получили първа помощ от медицински екипи.

Блокада в транспорта заради спиране на тока в части от Париж

С помощта на записи от охранителни камери и технологии за проследяване на мобилни телефони полицията установила местонахождението на заподозрения в департамента Вал д’Оаз, северно от Париж. Активирането на геолокацията на мобилния му телефон довело до ареста му в късния следобед, уточниха от прокуратурата.

На място са разположени допълнителни полицейски сили, а мерките за сигурност са засилени.

Редактор: Дарина Методиева