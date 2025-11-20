Части от Париж бяха засегнати тази сутрин от прекъсване на електрозахранването, потвърди операторът на електропреносната мрежа Enedis. Наложи се няколко линии на метрото и крайградските влакове да спрат работа.

Електрическият срив е засегнал част от 15-и парижки район и няколко населени места в департамента О-де-Сен. Прекъсването е започнало в 6.30 ч. сутринта и е засегнало 55 000 домакинства.

Испания: Свръхнапрежение е причинило прекъсването на захранването през април

В някои квартали необичайното спиране на тока е продължило 30-40 минути. Операторът на електропреносната мрежа Enedis съобщи, че проблемът се дължи на инцидент в подстанция.

Спирането на електричеството първоначално е засегнало около 170 000 домакинства.