Снимка: iStock
Операторът на електропреносната мрежа съобщи, че проблемът се дължи на инцидент в подстанция
Части от Париж бяха засегнати тази сутрин от прекъсване на електрозахранването, потвърди операторът на електропреносната мрежа Enedis. Наложи се няколко линии на метрото и крайградските влакове да спрат работа.
Електрическият срив е засегнал част от 15-и парижки район и няколко населени места в департамента О-де-Сен. Прекъсването е започнало в 6.30 ч. сутринта и е засегнало 55 000 домакинства.
Испания: Свръхнапрежение е причинило прекъсването на захранването през април
В някои квартали необичайното спиране на тока е продължило 30-40 минути. Операторът на електропреносната мрежа Enedis съобщи, че проблемът се дължи на инцидент в подстанция.
Спирането на електричеството първоначално е засегнало около 170 000 домакинства.
