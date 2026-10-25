Снимка: Стопкадър
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Защо българите не гласуват?
„Отчайващо ниска избирателна активност”. Така определиха днешния ден журналистите Божидар Русев, Петьо Цеков и Мирослав Димитров в ефира на специалното студио на NOVA „Изборът на България: Седмият президент”. Според Цеков това се дължи на липсата на здрави партийни ядра, а пък Мирослав Димитров посочи като предпоставка хубавото метеорологично време.
„Балотажът е ясен. На избирателите обаче сега им липсваше политически дебат, защото всичко се коментираше само в социалните мрежи”, смята Мирослав Димитров.
Близо 20% избирателна активност към 18 часа
Божидар Русев свърза днешните избори с парламентарния вот. „Последните парламентарни избори бяха революционни, исторически, говореше се за голяма промяна. Тя се случи, но все още е много рано да дадем трезва оценка на управлението на „Прогресивна България”. Към ммомента много българи се чувстват объркани дали да гласуват доверие на силните на деня”, посочи журналистът.
Целия разговор гледайте във видеото.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Дарина Методиева
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