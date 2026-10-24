Издадено е предупреждение за цунами

Във водите на около 200 километра западно от град Сола във Вануату беше регистрирано земетресение с магнитуд 7,2.

Земетресението е регистрирано на дълбочина от 10 километра, уточниха експерти. 

Според Тихоокеанският център за предупреждение за цунами трусът е предизвикал сигнал за възможни високи вълни.

"Въз основа на предварителните параметри на земетресението  е възможно да възникнат опасни вълни по крайбрежията, намиращи се в радиус от 300 км от епицентъра на земетресението", предупреди базираният в Хавай център след плиткото земетресение във водите около Вануату.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: Симеон Томов, БТА

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