Снимка: iStock
Издадено е предупреждение за цунами
Във водите на около 200 километра западно от град Сола във Вануату беше регистрирано земетресение с магнитуд 7,2.
Земетресението е регистрирано на дълбочина от 10 километра, уточниха експерти.
⚠️ M6.3 earthquake, 170 km northwest of Port-Olry, Vanuatu. At just 10 km deep, this was a shallow quake and likely felt across a wide area. Shallow earthquakes can produce stronger local shaking than deeper events of similar magnitude. This is the 72nd earthquake recorded in the region over the past 30 days. The largest in that period was M6.9. #earthquake #GeoShake #Vanuatu— GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) October 24, 2026
Според Тихоокеанският център за предупреждение за цунами трусът е предизвикал сигнал за възможни високи вълни.
"Въз основа на предварителните параметри на земетресението е възможно да възникнат опасни вълни по крайбрежията, намиращи се в радиус от 300 км от епицентъра на земетресението", предупреди базираният в Хавай център след плиткото земетресение във водите около Вануату.Редактор: Цветина Петрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни