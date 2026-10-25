Снимка: БГНЕС/EPA/Alberto Estevez; Видео: Ройтерс
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"Жълтите жилетки" във Франция излизат отново на протест
Митинг, организиран в социалните мрежи, ескалирал в безредици, барикади, палежи и сблъсъци с полицията
Масови арести е извършила испанската полиция в Барселона тази нощ заради вандалски прояви, съобщиха каталунските сили на реда. Арестувани са 128 души за прояви на „вандализъм“, „увреждане на обществена собственост“ и „грабежи“, заявиха от полицията.
От задържаните 73-ма са непълнолетни, като материалите по случаите ще бъдат изпратени „в прокуратурата за непълнолетни“, съобщи началникът на каталунската полиция Силвия Ката.
Снимка: БГНЕС/EPA/Alberto Estevez
"Жълтите жилетки" във Франция излизат отново на протест
Според агенция ЕФЕ вечерта на 24 октомври няколкостотин млади хора се събрали в центъра на Барселона за протест, организиран в социалните медии. Митингът ескалирал в безредици, барикади, палежи и сблъсъци с полицията. Повечето от протестиращите били облечени в черно.
Снимка: БГНЕС/EPA/Alberto Estevez
Каталунското министерство на вътрешните работи вижда връзка между този протест и протестите, които са се провели в няколко европейски града.
Снимка: БГНЕС/EPA/Alberto Estevez
В събота 250 000 души преминаха в шествие през центъра на Мадрид, настоявайки за защита на испанската държавна пенсионна система – една от горещите теми преди парламентарните избори следващия месец.Редактор: Цвета Лазаркова
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