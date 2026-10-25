Сърбия гласува днес на предсрочни парламентарни избори след близо две години масови антиправителствени протести. Повече по темата коментира международният анализатор Владимир Владимиров в изборното студио на NOVA NEWS.

По думите му избирателната активност в Сърбия е много висока. „Тя е пет пъти по-висока, отколкото към 12:00 часа. Това показва, че предизборният дебат и кампания предизвикат по-голяма емоция. Според една стара максима гласуването е емоционален, а не рационален избор”, посочи Владимиров.

Според международния анализатор процесите, довели до сериозното движение за промяна на управлението в Сърбия, са свързани с бъдещето на младото поколение. „Тези процеси не са много различни от причините, поради които гледахме протести в Албания, Сърбия, Франция, Италия. Разговорът за бъдещето на младите в тези държави е ключов, тъй като политиците не успяват да отговорят на очакванията и тези въпроси. След тях се генерира обществено недоволство, което излезе на улиците. Младите хора се интересуват от политиката”, каза той.

Сърбия избира нов парламент (ВИДЕО+СНИМКИ)

Владимиров заяви, че днешните избори може да променят посоката на развитие в страната през следващите десетилетия. „Вучич управлява Сърбия от 14 години. Смятам, че в днешните избори може да има промяна в страната. Социологията беше много разнопосочна, но по-скоро силите са изравнени. Проучвания преди вота показват, че разликата в резултатите няма да бъде съществена”, добави той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова