Финландската блогърка Варпо Русила е истински почитател на природата. В свободното си време тя и семейството ѝ берат горски плодове, разказва "Дойче веле". Благодарение на финландското право на свободен достъп до природата всеки може да бере плодове в гората. "Най-добрите места за бране на боровинки се предават от поколение на поколение, а когато сключиш брак, партньорът ти показва своите най-добри места", разказва тя.

Варпо живее и работи в Лахти - финландският регион на езерата, разположен на час и половина от Хелзинки. Тя пише блог за финландския начин на живот. Това включва и брането на диви боровинки с дъщеря ѝ.

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Почти не минава ден, без Варпо да приготвя нещо с боровинки. Една от рецептите е семейна – любимият вариант за приготвяне на боровинков пай.

"Във Финландия много обичаме да използваме диви боровинки. Вярваме, че това е истинският продукт. Те са богати на витамин C, фибри и антиоксиданти", казва Варпо.

Трудно бихте намерили пазар или кафене, където да липсват тези горски плодове. Предлагат се във всевъзможни форми – сладолед, бонбони с женско биле, мюсли, като гарнитура към еленово месо и в безброй видове печива. Финландците предпочитат боровинковия пай топъл и хрупкав. А в дома на Варпо ваниловият сос е задължителен.

Повече гледайте във видеото на "Дойче веле".

Редактор: Цветина Петрова