Избирателната активност в област Ловеч е 6,66% към 11:00 часа. За президент и вицепрезидент са гласували 7494 души от общо 112 460 избиратели с право на глас, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Петко Петков, цитиран от БТА.

Най-висока е активността в община Априлци - 12,29%, следвана от Угърчин със 7,91% и Троян със 7,37%. В община Ловеч до урните са отишли 7,1% от избирателите. Най-малко избиратели са гласували в община Луковит, където активността е 4,29%.

Данни за избирателната активност към 14:00 ч.

Към момента няма постъпили сигнали и жалби за нарушения на изборния процес, съобщи Петков. В Угърчин една от машините за гласуване не е заработила, но избирателите могат да използват втората машина в секцията до отстраняване на повредата.

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Редактор: Ралица Атанасова