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Той призова хората да гласуват
Колоритният за областта дядо Скръц подготви за зрителите на „Събуди се” специална закуска. „Винаги посрещам моите гости с традиционни ястия. Приготвил съм моркови, които усилват зрението, защото политиците трябва да виждат какво се случва у нас и по света. Трънките е сипкав плод и така по-малко говориш, а действаш повече”, каза той.
Той призова хората да гласуват, а тези, които не са го направили – да не коментират какво се случва, защото нямат „моралното право да го направят”.
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