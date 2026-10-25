Колоритният за областта дядо Скръц подготви за зрителите на „Събуди се” специална закуска. „Винаги посрещам моите гости с традиционни ястия. Приготвил съм моркови, които усилват зрението, защото политиците трябва да виждат какво се случва у нас и по света. Трънките е сипкав плод и така по-малко говориш, а действаш повече”, каза той.

Той призова хората да гласуват, а тези, които не са го направили – да не коментират какво се случва, защото нямат „моралното право да го направят”.