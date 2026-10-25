Избирателната активност в Благоевград не е висока. Към 11:00 ч. от Районната избирателна комисия са били регистрирани два проблема с работата на машините, но той е отстранен.

Изборният ден тече спокойно. Няма жалби и сигнали за нарушение.

Избирателната активност за областта е под 5%. Най-много са гласували в Банско и Симитли - над 10%, а в Петрич и Якоруда - едва под 2% от имащите право на глас.