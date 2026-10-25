Снимка: БТА
-
Павел Николов за изборите: Доверието се гради трудно и е нещо чупливо
-
ЦИК: 5,8% е избирателната активност в страната към 12:00 ч.
-
Румен Радев: Президентът трябва да има знания, опит, ясни позиции и принципи и готовност да ги отстоява
-
Социолози: Ниската избирателна активност е очаквана, трудно е да се правят сравнения с предишни избори
-
Вотът в София протича спокойно, над 1 милион души имат право на глас
-
Студио Z: Какви са настроенията на Женския пазар в деня на вота
-
Бойко Борисов обяви, че ще гласува, "когато прецени", но след срещата с младежи в Кюстендил
Избирателната активност е ниска
Избирателната активност в Благоевград не е висока. Към 11:00 ч. от Районната избирателна комисия са били регистрирани два проблема с работата на машините, но той е отстранен.
Изборният ден тече спокойно. Няма жалби и сигнали за нарушение.
Избирателната активност за областта е под 5%. Най-много са гласували в Банско и Симитли - над 10%, а в Петрич и Якоруда - едва под 2% от имащите право на глас.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни