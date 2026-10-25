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В Цариброд до 9:00 ч. са гласували 100 души, а в посолството в Белград - 45
Засилена избирателна активност се наблюдава сред българските граждани в Сърбия на изборите за президент и вицепрезидент на България. До 9:00 ч. местно време в двете секции в Цариброд са гласували общо 100 души.
Заради образувалите се опашки на парламентарните избори през април, когато в града работеше само една секция, за днешния вот е разкрита допълнителна. Българските граждани могат да гласуват и в близкия Пирот, където избирателна секция е открита за първи път.
Как гласуват българите в чужбина
Повишен интерес има и в българското посолство в Белград. До 9:00 ч. там своя вот са дали 45 души.
Изборният ден във всичките седем секции на територията на Сърбия е започнал навреме и протича нормално.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Георги Иванов
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