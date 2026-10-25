Гласувах за силна България, за това гласът ѝ да се чува в Европа, да не се срамуваме от следващия президент и да имаме главнокомандващ, който ще бъде на мястото си. Това заяви лидерът на „Продължаваме Промяната” Асен Василев, след като упражни правото си на вот в неделя.

„Трябва ни човек, който отговорно ще изпълнява правомощията си”, коментира още лидерът на ПП.

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Редактор: Цветина Петрова