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Трябва ни човек, който ще бъде на мястото си, заяви той
Гласувах за силна България, за това гласът ѝ да се чува в Европа, да не се срамуваме от следващия президент и да имаме главнокомандващ, който ще бъде на мястото си. Това заяви лидерът на „Продължаваме Промяната” Асен Василев, след като упражни правото си на вот в неделя.
„Трябва ни човек, който отговорно ще изпълнява правомощията си”, коментира още лидерът на ПП.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петрова
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