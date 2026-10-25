Снимка: БГНЕС
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Вижте какво показва exit poll-а на агенция „Тренд”
Избирателната активност към 10:00 ч. е 4,4%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция „Тренд”, направен по поръчка на NOVA.
Общо 6 590 000 души ще имат възможност да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки. 46 001 българи ще отидат до урните за първи път.
Изборният ден започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., като може да бъде удължен максимум до 21:00 ч., ако пред секцията има негласували избиратели.
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Секциите в страната, в които ще се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях ще има две устройства. Общият им брой е 11 622.
За изборите в чужбина ще има 613 секции, разположени в 60 държави. Във 242 от тях ще се гласува с машина, а в 24 - с две машини. Най-много секции са предвидени в Обединеното кралство – 82, и в Турция – 78. В Германия секциите ще бъдат 70, в Испания – 67, а в САЩ – 44.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Маргарита Стоянчева
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