Спор и масов бой между членове на два рода се разигра в събота вечерта в севлиевското село Дамяново. Напрежението ескалирало пред една от избирателните секции в населеното място. Имало и вандалски прояви – потрошен бил лек автомобил, паркиран наблизо.

Случилото се наложило намесата на полицейския служител, охраняващ секцията. При опит да прекрати боя, служителят на МВР бил нападнат. Един от участниците в конфликта – 37-годишен мъж, сочен като отговорен и за щетите по автомобила, нанесъл на униформения удари в лицето, причинявайки му лека телесна повреда. След бърза реакция на пристигналите допълнителни полицейски екипи извършителят бил задържан.

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От Министерството на вътрешните работи категорично заявяват, че побоят няма нищо общо с изборния процес. Причината за сблъсъка била изцяло битов конфликт, възникнал след употреба на голямо количество алкохол.

Към момента ситуацията в Дамяново е спокойна и няма засилено полицейско присъствие, тъй като според органите на реда обстановката не го налага. По случая са предприети необходимите процесуално-следствени действия.