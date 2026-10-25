Снимка: Стопкадър, NOVA
-
Слави Ангелов: Убийството на Слави Бинев е битово, но това не трябва да ни успокоява
-
Има ли връзка между убийствата на Слави Бинев и Илиян Филипов
-
Продължава разследването на убийството на Слави Бинев
-
Докараха тримата заподозрени за смъртта на Слави Бинев в СДВР (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Кадри показват влизането на задържаните за убийството на Слави Бинев в дома му (ВИДЕО)
-
След смъртта на Ивана от Благоеврград: Говори почерненият бащата Стойне Стойнов
При скандала бил потрошен и лек автомобил
Спор и масов бой между членове на два рода се разигра в събота вечерта в севлиевското село Дамяново. Напрежението ескалирало пред една от избирателните секции в населеното място. Имало и вандалски прояви – потрошен бил лек автомобил, паркиран наблизо.
Случилото се наложило намесата на полицейския служител, охраняващ секцията. При опит да прекрати боя, служителят на МВР бил нападнат. Един от участниците в конфликта – 37-годишен мъж, сочен като отговорен и за щетите по автомобила, нанесъл на униформения удари в лицето, причинявайки му лека телесна повреда. След бърза реакция на пристигналите допълнителни полицейски екипи извършителят бил задържан.
Вражда между две фамилии в Лом завърши с масов бой и стрелба, има ранен
От Министерството на вътрешните работи категорично заявяват, че побоят няма нищо общо с изборния процес. Причината за сблъсъка била изцяло битов конфликт, възникнал след употреба на голямо количество алкохол.
Към момента ситуацията в Дамяново е спокойна и няма засилено полицейско присъствие, тъй като според органите на реда обстановката не го налага. По случая са предприети необходимите процесуално-следствени действия.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни