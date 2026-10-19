29-годишен мъж е пострадал при масово сбиване между две фамилии в Лом. По време на конфликта е произведен изстрел с въздушна пушка, а полицията е задържала седем души, сред които и 16-годишен младеж.

Инцидентът е станал на 17 октомври в квартал „Момин брод“. Според първоначалните данни на разследващите причината за сблъсъка е продължителна вражда между две местни семейства.

При разправията е ранен 29-годишен участник, като в областта под коляното му е открита сачма от пневматично оръжие.

Хвърляне на камъни и заплахи с брадва: Арестуваха мъж за стрелба с въздушно оръжие в Лом

След намесата на служители от Районното управление в Лом и специализирани полицейски екипи от Монтана са задържани шестима мъже на възраст между 26 и 60 години. Всички те са с предишни криминални регистрации и присъди.

При действията на полицията са открити и иззети брадва, лопата и вила. В хода на разследването е установен и 16-годишен младеж от града. Пред инспектор от Детска педагогическа стая той е признал, че е стрелял по пострадалия. Полицията е иззела и въздушната пушка, с която се предполага, че е произведен изстрелът. По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Редактор: Цветина Петкова