Изборният ден във Варна стартира без проблем. Констатирани бяха проблеми при работата на няколко машини, но всички неизправности бяха отстранени бързо.

В областта право на глас имат над 400 000 избиратели.

България избира своя седми президент

Сред тях са и моряците на корабите. За да се проведе вот на борда на даден плавателен съд, там трябва да има поне 10 български граждани, членове на екипажа, които да искат да гласуват. Капитанът пък се превръща в председател на секционната комисия. В края на деня резултатите се отчитат чрез радиовръзка с Районната избирателна комисия.