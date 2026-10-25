Снимка: БГНЕС
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Вотът в София протича спокойно, над 1 милион души имат право на глас
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Сред тях са и моряците на корабите
Изборният ден във Варна стартира без проблем. Констатирани бяха проблеми при работата на няколко машини, но всички неизправности бяха отстранени бързо.
В областта право на глас имат над 400 000 избиратели.
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Сред тях са и моряците на корабите. За да се проведе вот на борда на даден плавателен съд, там трябва да има поне 10 български граждани, членове на екипажа, които да искат да гласуват. Капитанът пък се превръща в председател на секционната комисия. В края на деня резултатите се отчитат чрез радиовръзка с Районната избирателна комисия.
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