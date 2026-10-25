Жителите на област Стара Загора гласуват на президентските избори в неделя в 492 секции. В 367 от тях се гласува само с машина, като в 136 от тези места има по две устройства. В останалите 125 секции правото на вот се упражнява с хартиена бюлетина. Право на глас имат 280 923 избиратели.

Две от секциите са в Старозагорския затвор. До урните могат да отидат 85 лишени от свобода.

В затворите в цялата страна са разкрити 26 секции. По данни на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гласоподавателите там са 1364. Това са хора, които се намират както в затворите,така и в ареста и нямат влязла в сила към настоящия момент присъда.

Машина не сработи в хасковско село, секцията премина на гласуване с хартиени бюлетини

В едно село в Старозагорско - Яворово, днес гласуват и на балотаж за кмет. Правото на вот се упражнява изцяло с хартиена бюлетина.