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Гласуване ще се проведе и в затвора, и в ареста
Жителите на област Стара Загора гласуват на президентските избори в неделя в 492 секции. В 367 от тях се гласува само с машина, като в 136 от тези места има по две устройства. В останалите 125 секции правото на вот се упражнява с хартиена бюлетина. Право на глас имат 280 923 избиратели.
Две от секциите са в Старозагорския затвор. До урните могат да отидат 85 лишени от свобода.
В затворите в цялата страна са разкрити 26 секции. По данни на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гласоподавателите там са 1364. Това са хора, които се намират както в затворите,така и в ареста и нямат влязла в сила към настоящия момент присъда.
Машина не сработи в хасковско село, секцията премина на гласуване с хартиени бюлетини
В едно село в Старозагорско - Яворово, днес гласуват и на балотаж за кмет. Правото на вот се упражнява изцяло с хартиена бюлетина.
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