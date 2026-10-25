В Пловдив изборният ден протича нормално до този час. Всички секции отвориха врати навреме. Право на глас имат над 305 000 души, а за първи път ще могат да гласуват 2312 младежи, които наскоро са навършили пълнолетие. В списъците има и шестима столетници.

Към 11:00 часа активността в Пловдив е 4,65%, както има регистрирани два случая, в които машини са разпечатали две бели бюлетини. В село Болярци отстраниха заместник-председател на секционна комисия, агитирал за партия и отправял обиди на расова основа.

В 466 от общо 488 разкрити секции ще се гласува машинно. Най-много секции има в училище „Димитър Талев”. Над 60 екипа на енергодружеството, което отговаря за Южна България, ще дежурят, за да реагират, ако токът в секциите спре.

В 07:05 часа още преди да бъде стартирана машината имаше служители на органите на МВР, които бързаха за работното си място.

Рано сутринта семейство Георгиеви с двегодишната си дъщеричка гласуват. „Надяваме се държавата да позволява развитие на младите хора и, разбира се, да имаме едно по-добро бъдеще за нашите деца”, каза Христина.

За по-възрастните гласуването с машина се оказа препятствие. Без указания от секретаря на комисията за 90-годишния Петър Джонголов изборът беше невъзможен. „По-възрастните хора не са компютърно грамотни и по-трудно става”, каза секретарят на СИК Радослав Железаров.

Регистрирани са два случая, при които машини са отпечатали бяла бюлетина. „Избирателят трябва да предаде тази бяла разписка на комисията, която да постави печат и въпреки че от нея не може да се разбере за кого е подал гласа си, тя се поставя в избирателната кутия. Няма право да гласуват втори път”, каза говорителят на 16 РИК-Пловдив Калоян Сухоруков.

По 15 евро допълнително ще получат на тези избори членовете на секции, които правилно са попълнили протоколите си.