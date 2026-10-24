Новите правила при гласуването могат да създадат затруднения за част от българските избиратели в Турция. Заради промените в Изборния кодекс декларациите за гласуване вече ще трябва да се попълват и подписват лично пред членовете на секционните избирателни комисии.

Става дума за избирателите, които не са подали предварително заявление за гласуване и трябва да попълнят декларация в изборния ден. Досега на хората, които не владеят добре езика, памагаха доброволци. Сега те ще трябва сами да попълнят необходимата информация на български език пред членовете на комисията.

"Това ще доведе до известни затруднения за хората, които не владеят добре български език, но ще трябва да положат необходимите усилия, за да могат да напишат минимално необходимата информация на български език на място, в изборното помещение", заяви генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев.

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Очакванията са новото изискване да забави изборния процес, да доведе до опашки пред секциите и потенциално да откаже част от изселниците да упражнят правото си на глас. Предвижда се най-много български изселници да гласуват в Истанбул и Бурса.

Животът в Истанбул не е накарал Айдън да забрави българския език. Той разказва, че е добруджанец и е прекарал значителна част от живота си в България. "Не съм забравил, защото съм учил 12 години там и съм работил 14 години. 33 години животът ми беше в България", споделя той.