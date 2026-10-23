Избирателните секции в Турция ще бъдат 78. Това е тройно повече от тези на парламентарните избори през април. Законовото ограничение до 20 места за гласуване извън консулските и дипломатическите представителства отпадна. Най-много – 22, ще са в Истанбул.

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Само в 5 от секциите в страната ще се гласува машинно, в останалите – с хартиени бюлетини. В Истанбул 4 секции ще бъдат разположени в азиатската част на мегаполиса, а останалите 16 – в европейската. В Бурса броят на секциите ще бъде 17.

По данни на изселническите ни организации около 250 хиляди души имат право на глас. Очаква се обаче по-слаба избирателна активност. Нейният процент може да се вдигне при евентуален втори тур. До момента не са регистрирани изборни нарушения.