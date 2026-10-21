Възможно ли е гласуването на 1000 души в секция в чужбина да се забави толкова, че да са необходими повече от денонощие, за да упражнят правото си на глас? Този риск поставя новото изискване в Изборния кодекс декларациите, че избирателят няма да гласува на друго място, да се попълват пред членовете на секционната избирателна комисия.

Промяната може да доведе до сериозно забавяне на изборния процес и до образуване на дълги опашки пред секциите зад граница. За това предупреди в „Здравей, България” постоянният секретар на Министерството на външните работи Ради Найденов, който коментира предизвикателствата пред организацията на гласуването в чужбина. „Ефектът ще бъде такъв, какъвто е заложен в момента в текста на Изборния кодекс - действително ще се забави процедурата по гласуване“, заяви той.

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По думите му досегашният опит показва, че само между 10 и 20% от българските граждани в чужбина, които гласуват, се регистрират предварително. Това означава, че мнозинството от избирателите трябва да попълнят декларации и да бъдат вписани в списъците на място. „Това означава член на секционната избирателна комисия да вземе личната ви карта, да прочете данните, а друг негов колега да ги впише в списъка. През това време гласуване не тече“, обясни постоянният секретар на МВнР.

Според него процедурата трудно би могла да се извършва паралелно, тъй като това би създало риск личните данни на избирателите да бъдат чувани от други хора. Затова и изискването декларацията да се попълва пред членовете на комисията поражда въпроси за практическото му прилагане, особено в секциите с голям брой гласоподаватели. Найденов подчерта, че е необходимо да се търси решение, което да съчетава спазването на закона с възможността гражданите да упражнят правото си на глас без излишни затруднения. Като възможно решение за бъдещи избори той посочи въвеждането на задължителна предварителна регистрация чрез подаване на заявления.

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613 места за гласуване в 60 държави ще бъдат разкрити, за да могат българските граждани в чужбина да упражнят правото си на вот. Подадени са предварително 39 194 заявления в 73 държави. Броят на секциите обаче е ограничен, тъй като освен желанието за гласуване има и други законови изисквания за откриването на секционна избирателна комисия.

От близо 39 000 български граждани, подали заявление, 38 227 са включени в избирателните списъци. „Те не попълват нищо. И още нещо - там не може да стане дублиране на гласуването, тъй като за хората, чиито заявления са одобрени, подаваме информация към ГРАО и те биват заличавани от съответните списъци, така че не могат да гласуват на друго място“, обясни Найденов.

За гласуването в чужбина са предвидени 280 машини. В 242 избирателни секции ще има по една машина, а в 38 секции са осигурени по две. Той постави и въпроса за възможността за въвеждане на гласуване по пощата, каквато практика съществува в някои европейски държави. В България този вариант не беше приет заради опасения, свързани с пътя, по който ще бъдат изпращани изборните документи.

Според ппостоянния секретар на МВнР организацията на изборите зад граница изисква значителен човешки и финансов ресурс. По думите му предходните избори, проведени при ограничения брой секции, са стрували около 2,3 милиона евро.

Междувременно подготовката за предстоящия вот продължава. Машините са получени на 17 и 18 октомври, през почивните дни, след процедура по повторното им сертифициране. Министерството на външните работи е организирало екипи за изпращането им до секциите чрез куриерски услуги и автомобилен транспорт. Ангажиран е и държавният авиационен оператор, с чиято помощ ще пътуват 80 служители, които ще изпълняват и функциите на дипломатически куриери. Те ще доставят не само машините, но и изборните книжа и бюлетините.

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„Ще стигнат, надяваме се“, заяви Найденов, като уточни, че доставките зависят и от местното законодателство в съответните държави. В рамките на Европейския съюз доставките са по-лесни заради липсата на митнически процедури между държавите членки. В други страни обаче може да се наложи временно въвеждане на машините, попълване на документи и последващо оформяне на износа.

По отношение на Русия Министерството на външните работи е преценило, че не следва да изпраща машини за гласуване. Според анализа на българското дипломатическо представителство там процедурата по допускането им до секциите би отнела повече време и би затруднила изборния процес.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова