На извънредно заседание в сряда Правната комисия прие предложението на „Възраждане“ за намаляване на избирателните секции в чужбина. Решението засяга държавите, които не са част от ЕС. В тях ще бъдат откривани само до 20 секции, извън дипломатическите и консулските представителства.

Подобно намаляване беше направено през 2021 г. То доведе до километрични опашки в Англия. Тогава гневът предизвика рекордно гласуване. При 35 секции през април са гласували 33 723 души, докато през юли същата година, когато секциите са били 131, вот са дали 31 794 души.

Българите приемат новината гневно и с неразбиране защо точно от „Възраждане” са инициатори на подобни промени, тъй като именно тази партия има много силен резултат във Великобритания. „Възраждане” е единствената парламентарна опозиционна сила, която има председател на парламентарна комисия, и то точно за българите в чужбина.

Депутати подозират, че „Възраждане” е влязла в съглашателство с Делян Пеевски, за да му помогне да се ограничи вотът от Турция, тъй като той е около една трета от всички, които гласуват в чужбина.

Според изборни наблюдатели много хора във Великобритания няма да имат възможност да гласуват. Българите там се готвят за мобилизация за предстоящите избори, защото смятат, че техните права са незаслужено ограничени.

Изборният анализатор Даниел Стефанов смята, че ефектът от вота в Турция на всички избори у нас е преувеличен. "България прави гласуването зад граница по един свръхширок начин. В предишните варианти на кодекса имаше по-ясна мярка за определяне на секциите - определен брой заявления, според които се отваряха. Това беше доста добра система - избягваха се бруталните струпвания. През 2010 година мисля, че външно министерство изпрати официални лица във всяка секция - рязко се подобри качеството на протоколите. Партиите трябва да разберат, че промените в ИК не бива да са едностранни", коментира той. И допълва, че в момента всяка партия опитва да реши свой проблем след промените в Изборния кодекс.

Според Румяна Дечева, която е изборен експерт, всички предложени промени в кодекса са "защото на някого нещо му е хрумнало в конкретен момент". А целта е евентуално предимство пред останалите формации. "Не си извадихме поука от решението на Конституционния съд. Видяха се някои системни промени. Можехме лесно да решим много от проблемите, за да повишим доверието. Предложението за секциите в чужбина не е в полза не само на сънародниците ни зад граница, но и на близките им у нас. Създаде се усещането, че някой не иска познатите ни извън страната да има същите права като нас. Повече омерзение и мобилизация на хората - до това ще доведат промените в ИК в този им вид", посочи тя.

