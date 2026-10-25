Изборът днес е между две посоки. Излезте и гласувайте за България, която заслужаваме да имаме. Това призова кандидатът за президент Андрей Гюров, след като гласува в Гоце Делчев.

„Аз гласувах с мисъл за бъдещето на децата ни, с мисъл за всички български граждани, които всеки ден отиват на работа, грижат се за семействата си, спазват правилата и въпреки това в края на деня се чудят дали доходите ще им стигнат до края на месеца, чудят се дали децата им ще имат бъдеще в България”, каза Гюров.

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„Не искаме нашите деца да живеят в страха, в зависимости, в бедността на миналото, в което някои хора искат да ни върнат. Искаме България, която гледа напред, която е европейска, свободна и горда, в която доходите стигат, спокойни сме за утрешния ден и държавата си е на мястото”, каза Гюров.

„Направихме много открита и честна кампания. Получихме много положителна обратна връзка, много надежда от хората за това, което предстои, и гледаме с увереност към следващата седмица”, каза още той.

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Редактор: Ина Григорова