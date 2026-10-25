Изборният ден протича нормално, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Към 11:00 ч. на 25 октомври в структурите на МВР са постъпили общо 193 сигнала за нарушения на изборното законодателство и на политическите права на гражданите.

Как протича изборният ден в секциите в страната

От тях 160 са за купуване на гласове, девет - за неправомерна агитация, един - за корпоративен вот, а 23 са за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са шест наказателни производства. Четири от тях са за престъпления по чл. 167-169г от Наказателния кодекс (за нарушаване на избирателните права или други престъпления против политическите права), а две са бързи производства.

Съставени са и 1259 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи (полицейското предупреждение като превантивна мярка).

На територията на цялата страна са проведени общо 181 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите.

От МВР напомнят, че сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес и от компетентността на министерството, могат да се подадат денонощно на телефон 02/90 112 98, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Георги Иванов