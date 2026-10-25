Сюли Лин е французойка, а Раду Шуляк, който беше участник в „Игри на волята” ,е роден в Молдова, но днес и двамата обичат новия си дом.

Раду сподели в ефира на "Събуди се", че се е влюбил в България, която е родина на неговата съпруга. Лин разказа, че е страната ни е красива, в нея се живее спокойно и свободно.

Раду заяви, че ще гласува и смята, че президентът трябва да бъде силна личност и да обединява нацията. А Лин отправи музикален поздрав към зрителите.

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Редактор: Цветина Петрова