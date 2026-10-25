България се нуждае от президент и вицепрезидент, които да бъдат достатъчно смели, за да поставят българския национален интерес на първо място. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин, след като гласува.

Той заяви, че едно от най-важните неща е сключването на мир в Украйна. "Задължително трябва да сме категорични и задължително трябва да сме за това да се сключи мир в Украйна колкото се може по-бързо и тази цел изисква последователна и твърда политика от страна на всички български управляващи, независимо от техните позиции”, каза Волгин.

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Той отбеляза, че взаимодействието между правителството и президентската институция е важно, особено по ключови въпроси.

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Редактор: Никола Тунев