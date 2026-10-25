„Надявам се избирателната активност да се повиши следобед. Гласувам от 12 години и не съм пропускал”, сподели той. Това каза водещият на „Игри на волята”, изпълнител, музикант и текстописец Павел Николов в ефира на NOVA NEWS.

Музикантът каза, че доверието се гради трудно и е „нещо чупливо”. „Така че в политически план и то по-скоро по отношение на президентските избори, е трудно който и да е от кандидатите да спечели безрезервно доверие. Въпреки това можем да направим своя избор”, допълни още той.

Според него има политическа апатия в обществото, но той е задължил себе си да не се отнася така към политиката.

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Павел смята, че демокрацията дава правото на вот и хората трябва да го упражнят.

Музикантът сподели още, че не е изразявал публично политическата си позиция, но не желае и да го прави, защото не иска да влиза в спорове.

За своята приятелка Павел каза, че обсъждат политическата ситуация у нас и мислят сходно.

Артистът разказа повече и за работата си като водещ на "Игри на волята".

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Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова